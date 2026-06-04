教師の「盗撮・共有グループ」のメンバーの男に、懲役3年6カ月の判決が言い渡されました。一連の事件で3人目となる実刑判決です。名古屋市の元小学校教師・水藤翔太被告(35)は、勤務先の教室で7歳から8歳の女子児童3人の着替えを盗撮しグループチャットに共有したほか、給食に体液を混入させ食器を使えなくするなど12の罪に問われ、起訴内容を認めていました。これまでの裁判で検察側は、「教員という立場