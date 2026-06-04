トレードスタイルは「買い」のみ99.8%。銘柄選びの基準は業種でも会社の規模でもなく、「その日動いているかどうか」だけ。20年間相場で生き残ってきたRょーへー氏は、これからデイトレードを始めようとしている人に「エアトレードから始めるのは100%意味がない」と断言する。その根拠と、本当の始め方を伺った。全4回の第2回。みんかぶプレミアム連載「デイトレード 最短で億り人を目指す！」第8回シミュレーションは「害」