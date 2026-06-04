生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、2018年から販売している「サーキュレーター」と「照明器具」を融合させた「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズより「サーキュライト HELIX（ヘリックス）」のプロジェクトを6月4日からMakuakeで開始する。「CIRCULIGHT」は、“風と光の融合”をコンセプトに「サーキュレーター」と「照明器具」を組み合わせたファン付きシーリングライトのブランドとして、2018年から販売