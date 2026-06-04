細田守監督のアニメーション映画『時をかける少女』の公開20周年を記念したリバイバル上映が、7月3日より全国でスタートする。これにあわせて、本作の作画監督を務めた青山浩行による描き下ろしの“ifイラスト”を使用した限定ムビチケ前売券（カード）が6月19日より発売されることが決定した。【画像】浴衣姿の描き下ろし「ifイラスト」ムビチケイラストに描かれているのは、劇中の会話には登場したものの実現しなかった、「