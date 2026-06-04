「ＤｅＮＡ−楽天」（４日、横浜スタジアム）右ハムストリングスの肉離れで戦列を離れていたＤｅＮＡの牧秀悟内野手が１軍に合流した。相川亮二監督が取材に応じ「チームを引っ張ってくれる選手。これからまたチームが上がるために、戦っていけるきっかけには」と期待した、すでに牧と対面したとし「いくぞ、今からいくぞ」と声をかけたと明かした。牧からは「よろしくおねがいします」と言葉があったという。牧は４月２４