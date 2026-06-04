タレントで俳優のMEGUMI（44）が、3日放送のニッポン放送『ラジオビバリー昼ズ』（前11：30分〜）にゲスト出演し、美容へのこだわりやグラビアアイドル時代の思い出、自身がプロデュースを手掛けた作品について語った。【写真】MEGUMI「自分史上いちばん細いウエスト」披露番組冒頭、春風亭昇太から「実物を見ると本当に肌がキレイ」と絶賛されたMEGUMI。20代後半にはシミやほうれい線、肝斑などに悩まされたというが、「見た