大谷は6回無失点で6勝目…打っても5出塁【MLB】ドジャース 7ー0 Dバックス（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場し、6回2安打無失点で今季6勝目を挙げた。打っても3安打2四球の活躍を見せた。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷を大絶賛した。大谷は3回までパーフェクト投球を披露。4回2死から初安打を許したものの、