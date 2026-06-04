お笑いタレントの狩野英孝が３日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、一部週刊誌記事を疑問視した。狩野は「非難殺到？どこが？？無理して炎上案件しなくていいよ。ラジオでネタにしてきた流れがあってのコレだから。この記事書いた人の‥君の名は？」と投稿。当該記事を添付した。狩野は２日、Ｘに「９年前に貸した『君の名は』が帰った来た。正式には無くしたっぽいので、新しく買ってきたらしい‥わざわざありがとう」と投稿し