シャオミ・ジャパンは、Androidスマートフォン「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」を、本日4日に発売する。価格は「Xiaomi 17T Pro」が11万9800円～、「Xiaomi 17T」は8万9980円～。 「Xiaomi 17T」シリーズは、ライカと共同開発したトリプルカメラシステムや、5倍光学望遠カメラを備えるAndroidスマートフォン。業界で初めて独TÜV Rheinlandによる4つのアイケア機能認証を取得したデ