大切に集めてきた推しのグッズを「ゴミ」と言われたら、あなたはどう返しますか。笑い飛ばせる人もいれば、その一言でじわじわと何かが変わってしまう人もいます。26年間の推し活に区切りをつけるラストグッズを購入した日、夫に言われた言葉が忘れられないというあかねさんの話を、ウーマンエキサイトからご紹介します。あかねさん（38歳）は、夫と小学4年生の娘との3人暮らし。フルタイムで働きながら家事をこなす毎日の中で、中