平成28年、東京の中野区で25歳の女性が自宅アパートの玄関先で全裸の遺体となって発見された。写真はイメージ©getty顔にはバスタオルが掛けられ、死因は頸部圧迫による窒息死。遺体からは男の唾液のDNAが検出されていた。犯人が法廷で口にした言い訳は、あまりにも常軌を逸したものだった。「4兆7000億人に1人」のDNAが真犯人を追い詰めた捜査当初、警察は元交際相手や付近をうろつくストーカーなど複数の容疑者をマ