大人気の5人組ボーカルダンスユニット「M!LK」が6月5日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に初出演します。5人がカラフルな「爆裂愛してる」の衣装で登場すると、スタジオは一気に華やかになります。【写真】「イイじゃん」ポーズがカッコよすぎます！「M!LK」は2014年11月に結成。グループ名には「何色にも染まることのできる存在に」という意味が込められているそうです。翌15年3月に「