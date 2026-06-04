「ガル高」――箱根駅伝ファンの間で長年“伝説の名門校”として語られてきた、ケニア人留学生ランナーたちの出身校だ。日大のギタウ・ダニエルや、北京五輪マラソン金メダリストのサムエル・ワンジルらを輩出しながら、その実態は長く謎に包まれていた。なぜ“ガル高出身者”は日本の駅伝界から忽然と姿を消したのか。【衝撃画像】「陸上界で都市伝説のように語られてきた」箱根駅伝“ナゾの名門校”「ガル高」を写真で見る第57