13歳の愛娘を育てる安藤美姫。番組で明かした“父親をめぐる話”が波紋を広げている。「それは6月2日深夜放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）でのことです。娘・ひまわりさんとの向き合い方について聞かれた安藤さんは、『シングル（マザー）ですと、お父さんの話はどこかのターニングポイントで出てくる話になる』と切り出しました。その上で、『私は離婚経験もなければ、まだ（娘が）1歳になる前にパパが