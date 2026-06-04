◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席も快音を響かせ、4試合連続となるマルチ安打をマークした。5−0の6回1死一塁で迎えた第4打席は相手2番手・クラークに対し、3ボール1ストライクからの5球目、内角高めのカットボールを右前に運びHランプを灯した。4