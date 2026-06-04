元日本代表ＤＦ田中マルクス闘莉王氏（４５）が４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新。北中米Ｗ杯に臨む日本代表の壮行試合アイスランド戦を振り返る動画の中で、メンバー外となったＭＦ守田英正（スポルティング）について言及した。かねて守田を高く評価する闘莉王氏は「すごく悔しいし、ちょっと嫌な気持ちにはなる。なぜ森保監督は守田選手を選んでないのか。守田選手はケガだった？それはない