北京の天安門＝3日（共同）【北京共同】中国共産党・政府が民主化運動を武力弾圧した1989年の天安門事件から4日で37年となった。中国当局は遺族の墓参りを禁じ、犠牲者を追悼する動きを厳しく抑え込む。習近平指導部は共産党一党支配体制を維持するため、事件を「動乱」と見なし「負の記憶」を歴史から消し去ろうとしている。遺族の会「天安門の母」代表、尤維潔さん（72）は共同通信の取材に応じ、夫＝当時（42）＝を事件で殺