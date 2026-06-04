勉強や読書を始めてみたけれど、なかなか結果につながらなくて挫折してしまう。そういう人は、「アウトプット」を強化してみるといいかもしれない。英語学習・AI活用など多分野で講師として活躍する谷口恵子氏は、「インプットではなくアウトプットの量が、自分の学びを加速し、他者の評価をも押し上げる」という。 【画像】『最小のインプットで最大の結果を出すずるい勉強法』 孫正義氏やオードリー・タン氏も実