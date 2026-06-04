「週刊文春」が報じてきた、高市早苗陣営によるライバルや野党への“中傷動画”の作成・拡散問題。6月3日配信の「週刊文春 電子版」では、高市早苗首相の公設第一秘書・木下剛志氏と、中傷動画の作成者・松井健氏が参加したZoom会議の音声を公開した。【画像】高市首相が「見ていない」発言をした「週刊文春 電子版」高市首相は5月11日の国会答弁で、松井氏について「私自身も地元の秘書も面識のない方」と述べていたが、取材班