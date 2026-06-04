イスラエルとレバノンが停戦に合意したと米国務省が3日に明らかにした。ロイター通信などによると、米国務省はこの日ワシントンDCで米国の仲介で行われた会談直後に発表した共同声明でこのように明らかにした。今回の停戦は親イラン武装組織ヒズボラの完全な攻撃中断と、レバノン南部リタニ地域からのすべてのヒズボラ戦闘員撤退を前提とする。双方は先月停戦に合意したが、攻撃行為が続いていた。これらの国は声明で「今回の措置