東京都の2025年の出生数がおよそ8万5000人となり、10年ぶりに増加に転じました。【映像】東京の出生数が10年ぶりに増加厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、2025年に国内で生まれた日本人は67万1236人で、過去最少になりました。その一方で、東京の出生数は8万5064人で、2024年から857人増えて10年ぶりに増加に転じました。東京都はこれまでに子育て支援のほか、不妊治療や無痛分娩の助成などの事業を進めてき