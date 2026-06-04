ロッテは、アイスブランド「雪見だいふく」の新たな楽しみ方を提案する体験型店舗『my雪見だいふく』を、17日から9月23日まで東京・中目黒に期間限定オープンする。利用者自身が好みの組み合わせを選び、“自分だけの雪見だいふく”を作れるのが特徴で、計648通りのカスタマイズが楽しめる。【画像】チョコミントにつぶあん…計648通りのカスタマイズ表『my雪見だいふく』は、雪見だいふくブランドと消費者との新たな接点創出