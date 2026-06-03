Microsoft»±²¼¤ÎGitHub¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖGitHub Copilot¡×¤Ï¡¢¥¨¥Ç¥£¥¿¾å¤Ç¥³¡¼¥ÉÊä´°¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¨¤ë³«È¯¼Ô¸þ¤±¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎCopilot¤Ï¿ô¹Ô¤Î¥³¡¼¥ÉÊä´°¤äÃ»¤¤¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë»È¤¤Êý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄ´¤Ù¤Ê¤¬¤éAI¤¬Ê£¿ô¤Î¼ê½ç¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ½¤Àµ°Æ¤òºî¤ë¡Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¡×¤Îµ¡Ç½¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·¿¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢GitHub¤Ï¡Ö½¾Íè¤Î¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï