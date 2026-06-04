敵地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回2安打無失点、6奪三振で7-0の勝利に貢献。6勝目を挙げた。打っても4打数3安打2四球と大活躍。試合後、相棒を務めたウィル・スミス捕手が称賛した。大谷は初回から3イニング連続で三者凡退の好投。4回2死から、前回登板と合わせて9回2/3で初めての安打を許すも、続く4