指からの出血もあり6回無失点で降板【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間4日・アリゾナ）ドジャース・大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場した。6回無失点の好投を見せ6勝目の権利を持って降板したが、規定投球回にはわずかに届かず、ファンからは嘆きの声が殺到している。マウンドでは初回に最速99.8マイル（約160.6キロ）を計測し3者凡退の立ち上がり。3