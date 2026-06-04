打者として出塁率.411＆OPS.927…投手として防御率0.82【MLB】ドジャース 6ー5 Dバックス（日本時間3日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦でマルチ安打を記録し、打撃部門でリーグトップ級の成績まで持ち直した。一時は不振で“限界説”を揶揄する声もあったが、もはや過去の話。地元メディアも痛烈な皮肉を飛ばしている。大谷はこの日、「1番・指名打者」で先発出場