職場で上司から「手作りの飲み物」を勧められたら、あなたは断れるだろうか。しかもそれが、何が入っているかも分からないモノだったとしたら――。投稿を寄せた40代女性の職場には、自作の健康茶を周囲に強要する部長がいたという。部長の奥さんがハーブティーにハマっているらしく、自作の柿の葉茶やイチョウの葉を煎じたエキスを会社に持参しては、「健康に良いから飲みなさい」と周囲全員に無理やり飲ませていた。（文：法田ひ