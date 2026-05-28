元AKB48でタレントの大家志津香（34）が27日、自身のXを更新。父が亡くなったことを報告した。大家は28日、自身のブログで3000字にわたって父への思いをつづった。指原莉乃（33）はこのブログに関する投稿を自身のXで引用し、思いをつづった。【写真】12年前には…地元のテレビに出演した大家志津香の父大家は27日に自身のXで「父が4月30日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでく