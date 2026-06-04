◇交流戦DeNA8―7楽天（2026年6月11日横浜）DeNAが7点差大逆転で、劇的なサヨナラ勝利を飾った。先発の東が初回にいきなり4点を失うまさかの展開。その後は立ち直ったが、8回に4番手の堀岡が3失点し、0―7と敗色濃厚となった。だが、その裏に打線が大爆発。先頭の蝦名が左越え三塁打すると、右太腿裏肉離れが完治しこの試合で1ヶ月半ぶりに復帰した牧が逆襲開始の中前適時打。四死球が絡んで打者一巡の猛攻を見せると