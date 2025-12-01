みんな大好き柴犬パパが移動すると、猫さんたちが集まって…？仲良し大家族がつくる幸せすぎる光景に、癒される視聴者さんが続出しています。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4.3万回再生を突破し、「種を超えた仲良し！尊い！かわいい～！！」「みーんなに愛されてるね♡」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられました。 【動画：8匹の猫に愛される柴犬→部屋を移動すると…思わず笑みがこぼ