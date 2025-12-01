みんな大好き柴犬パパが移動すると、猫さんたちが集まって…？仲良し大家族がつくる幸せすぎる光景に、癒される視聴者さんが続出しています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で4.3万回再生を突破し、「種を超えた仲良し！尊い！かわいい～！！」「みーんなに愛されてるね♡」「ほっこりしました」といったコメントが寄せられました。

【動画：8匹の猫に愛される柴犬→部屋を移動すると…思わず笑みがこぼれる『幸せいっぱいな光景』】

柴犬パパの日課

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』に投稿されたのは、ちょっぴり不器用な愛され柴犬パパのリキくんと8匹の可愛らしい猫さんたちによるほっこり癒される光景を収めた動画です。

猫さんたちの親代わりを務めるリキくんは、日課の見回りと見守りの真っ只中。

猫さんたちが元気に遊ぶ姿や仲良く寝ている姿を見るこの時間がリキくんも大好きだそうで、この日も優しい眼差しで見守ってくれていたといいます。

動けない猫さんたち

続いて窓際に移動したリキくんがお外の警備を開始すると、隣や背後に猫さんたちの姿が。優しくて頼もしいリキくんのことが大好きな猫さんたちは、いつもこうして周りに集まってくるのだといいます。

しかし、秋も深まりもうすぐ冬がやって来る季節の今。お外の警備を終えたリキくんの前では、5匹もの猫さんがホットカーペットの上から動けなくなっていたそう。しばらく動きそうにない猫さんたちを見ていたリキくんは考えた末、別の部屋へと移動したそうなのですが…。

幸せすぎる光景

部屋の中心で寛ぐリキくんの周りに、続々とやって来た猫さんたちが大集合！こちらの部屋にもホットカーペットがあるとはいえ、リキくんの慕われ具合がよくわかるというもの。猫さんたちにぐるっと囲まれて、リキくんも嬉しそうです。

リキくん大好きなリサちゃんが、顔が見える場所を確保していたり、クンクンと挨拶にきたリナちゃんにリキくん自ら頭を差し出すという微笑ましい場面もあったそう。その後、幸せな光景をつくり出したリキくんと猫さんたちは、仲良くお昼寝タイムに入ったのでした。

投稿には「見事に猫まみれになってるね！！」「リキパパの側は温かい雰囲気なのかな♡みんな集まって可愛すぎる」「リキパパ、本当にモテモテだね♡」「ニャンズに囲まれてリキパパ幸せそう」「こんな仲のよいR村のみんな、見ているだけで幸せを感じます」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『R村の柴ねこ』では、リキくんと今は亡き柴犬ママのリコちゃん、そして猫さんたちのほのぼのとした日々の様子が投稿されています。仲良し大家族の可愛い姿や心癒される姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「R村の柴ねこ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。