バカルディによる音楽プロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の、2025年第2弾コラボ楽曲「bordercoaster feat. f5ve, 川谷絵音」のMVが公開された。 （関連：【映像あり】f5ve＆川谷絵音がそれぞれの自分らしさを表現、「bordercoaster」MV） MVには、楽曲に参加しているf5veと川谷絵音が出演。タイトルにもなっている“bordercoaster”を表現しており、バカルディらしいワクワクする空間をスピーディ&#