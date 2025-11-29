バカルディによる音楽プロジェクト『BACARDI Sound Distillery 音楽蒸溜所』の、2025年第2弾コラボ楽曲「bordercoaster feat. f5ve, 川谷絵音」のMVが公開された。

MVには、楽曲に参加しているf5veと川谷絵音が出演。タイトルにもなっている“bordercoaster”を表現しており、バカルディらしいワクワクする空間をスピーディーに駆け抜けていくことで、実際にジェットコースターに乗っているような感覚に誘う映像に。

また、f5veと川谷はカットごとに異なる衣装を着用し、シーンに合わせてそれぞれの自分らしさを表現しながら、境界線を駆け抜けていく疾走感を視覚的に感じられる作品となっている。

なお、MVの撮影の裏側やアーティストからのメッセージをショート動画で公開予定。詳細はBACARDI音楽蒸溜所の公式YouTubeやTikTokにて。

（文＝リアルサウンド編集部）