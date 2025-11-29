サムスンのGalaxyスマートフォンに搭載されている音声アシスタントBixbyは、多くのユーザーに使われているとはあまり言えません。ここ数年は主にGoogleのGemini AIが主役となっており、サムスン独自開発のBixbyには目立った改良がありませんでした。 ↑もっと使ってもらうには…（画像提供／Mojahid Mottakin - stock.adobe.com）。 しかし、次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズでは、検索に特化したAI「Perplexity