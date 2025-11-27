「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、トラース・オン・プロダクトが「買い予想数上昇」で１位となっている。 同社は１２月４日に２６年１月期第３四半期の決算発表を控えており、これに対する期待感が買い予想数の上昇につながっているようだ。 同社株は９月９日に発表した上期決算で、営業損益が３００万円の赤字（前年同期１８００万円の赤字）となったことか