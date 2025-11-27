「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午後２時現在で、トラース・オン・プロダクト<6696.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



同社は１２月４日に２６年１月期第３四半期の決算発表を控えており、これに対する期待感が買い予想数の上昇につながっているようだ。



同社株は９月９日に発表した上期決算で、営業損益が３００万円の赤字（前年同期１８００万円の赤字）となったことから株価が急落。その後も弱含みの動きとなっている。ただ、１１月１８日に年初来安値３４２円をつけて以降、安値圏からの離脱を目指す動きもみられており、株価は底打ちとの見方が台頭している。また、上期決算発表以降、ＳＴＢ（セットトップボックス）端末の受注や配信サーバーの受注などを発表。特に前者は業績予想の前提に含めていないとすることから、業績予想の上方修正も期待されている。



出所：MINKABU PRESS