プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、セ・リーグMVPに阪神・佐藤輝明、パ・リーグMVPにソフトバンクのモイネロが選出された。佐藤は仁川学院高・近畿大を経て、2020年ドラフト1位で阪神に入団。5年目の今季は139試合に出場し、打率.277、40本塁打、102打点の好成績。打撃2冠を獲得し、チームの史上最速となる2年ぶり7度目のリーグ優勝に貢献した。9年目を迎えたモイネロは