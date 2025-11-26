日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

ヤマト運輸と佐川急便、荷物の配送に一部遅れ ブラックフライデーなど影響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ブラックフライデーセールやお歳暮などで物流が増えている
  • ヤマト運輸佐川急便は、荷物の配送に一部遅れが生じていると発表
  • 年末に向けてさらに荷物の増加や、交通渋滞の発生の可能性があるとしている
