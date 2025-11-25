ニューストップ > 国内ニュース > 新潟県の山中で男性が死亡 近くにクマ1頭がおり遺体の顔などに傷も 新潟県 クマ（動物） 国内の事件・事故 時事ニュース 共同通信 新潟県の山中で男性が死亡 近くにクマ1頭がおり遺体の顔などに傷も 2025年11月25日 15時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 新潟県警は25日、胎内市の山中で男性の死亡が確認されたと発表した 近くにクマ1頭がおり、遺体の顔などに引っかかれた傷があったという 現場では23日に単独で入山した新潟市の会社員が行方不明になっていた 記事を読む おすすめ記事 日本と中国を結ぶ12航空路線で全便欠航 2025年11月24日 21時10分 那須川天心が判定負け、ファンに土下座 世界初挑戦で元王者・井上拓真に 格闘技55戦目で初黒星 2025年11月24日 21時35分 カズレーザー、二階堂ふみとの新婚生活は「楽しいですね！最高です。だって…」 2025年11月25日 10時43分 「なんでこんなバカが国のトップなの？」カリスマ的な人気を誇るアーティスト 高市首相の“洋服選び”投稿に怒り爆発 2025年11月24日 17時15分 中国の火鍋店でスープと燃料を間違って混入 １１人が病院に搬送 2025年11月24日 18時45分