〈【投資額2000億円】新潟・妙高高原の「高級リゾート計画」が“大迷走”のワケ《地元自治体は「予算18億円」計上も…》〉から続く「週刊文春」が報じた、シンガポールの投資会社ペイシャンスキャピタルグループ（PCG）による新潟県妙高市での大型リゾート開発計画。ケン・チャン・チェン・ウェイCEO率いるPCGが、総額2000億円を投じて妙高を「高級スキーリゾート」に生まれ変わらせる構想だ。【画像】「高級スキーリゾート計画」