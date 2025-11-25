栄研化学が３日続伸。２１日の取引終了後に提出された変更報告書で、英投資運用会社のニッポン・アクティブ・バリュー・ファンドとその共同保有者による株式保有割合が２８．９２％から３２．７９％に上昇したことが判明し思惑買いが流入している。保有目的は、投資及び経営陣に対する経営の助言並びに重要提案行為などを行うこと、としている。報告義務発生日は１１月１４日となっている。 出所：MINKABU PRESS