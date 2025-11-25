マネーフォワードは小動き。前週末２１日取引終了後、連結子会社のマネーフォワードクラウド経営管理コンサルティングを通じて、取締役ＤＸサービスを開発するミチビク（東京都中央区）の全株式を取得すると発表した。同サービスは取締役会の準備や進行、議事録作成などの業務をワンストップで管理できるクラウドツール。 出所：MINKABU PRESS