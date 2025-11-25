イントラストはしっかり。前週末２１日取引終了後、Ｗｅｂシステムや業務システムを開発するキャロルシステム（東京都渋谷区）の株式を取得し、連結子会社化すると発表した。保証契約の申し込みや審査、契約管理などの手続きを、キャロルシステムのＩＴ技術を活用してデジタル化・自動化する狙いがある。 出所：MINKABU PRESS