栃木県警によりますと、宇都宮市に住む７０代の男性が、ＳＮＳを使った投資詐欺の被害に遭い、約６千万円をだまし取られていたことがわかりました。 警察によりますと、被害に遭った宇都宮市に住む７０代の男性は、今年７月下旬ごろ、通信アプリ「LINE」で投資に関する広告に書かれた連絡先にメッセージを送ったところ、日本人女性を名乗る者から「高確率で利益を出せる」などとメッセージが返ってきたということです