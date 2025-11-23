[11.23 J2Âè37Àá](¥ä¥Þ¥Ï)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:·¦ÅÄÍÛÊå<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ]ÀèÈ¯GK 1 ÀîÅç±Ê»ÌDF 5 ¹¾ºê¹ªÏ¯DF 36 ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µDF 52 ¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥ÕMF 4 ¾¾¸¶¹¡MF 6 ¶â»ÒÂçµ£MF 7 ¾å¸¶ÎÏÌéMF 25 ÃæÂ¼½ÙMF 71 ÇÜ°æ¸¬FW 9 ÅÏîµ¤ê¤ç¤¦FW 79 ¥Ö¥é¥¦¥ó¥Î¥¢¸­¿®¹µ¤¨GK 21 »°±ºÎ¶µ±DF 2 Àîºê°ìµ±DF 3 ¿¹²¬Î¦MF 8 °ÙÅÄÂçµ®MF 18 °æ¾åÄ¬²»MF 33 Àî¹çÆÁÌÒMF 39 ³Ñ¹·»ÖÏºFW 11 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥ÈFW 20 º´Æ£Î¿