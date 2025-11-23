¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ã¥·¥å(@torish935)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ ¥é¥ó¥É¥»¥ëÃÖ¤­¾ì¤Ëº¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ä ¥È¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸3»ù¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¤¤¤Ä¤âÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¹¤´²á¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ Ⓒtorish935 ÍÄ»ùÍÑ¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¹Ô¤¯Ëö¡£ µë¿©ÂÞ¡¦¥µ¥¤¥ó¤·¤¿Ï¢ÍíÄ¢¡¦ÂÎÁàÉþ¡¦¥¨¥×¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¤Ý