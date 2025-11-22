Image: Shutterstock ËÜ¹¥¤­¤Ê¤é¡¢Äê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAmazonÅÅ»Ò½ñÀÒ¥»¡¼¥ë¤ò¤±¤Ã¤³¤¦³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª AmazonÅÅ»Ò½ñÀÒKindleËÜ¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤Ç¤¿¤À¤¤¤Þ¥»¡¼¥ëÃæ¡£ÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬ºÇÂç70¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÉ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿ËÜ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥é¥Ã¥­¡¼¤¹¤®¡¢Â¨·è¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡ÖÀÄ¤¤Ôä¡×Í­µÈº´ÏÂ»Ò¡ÊÃø¡Ë1976Ç¯¤ËÊ¸éº½Õ½©¤ËÂè1²óÏ¢ºÜ¤¬·Ç