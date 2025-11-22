２２日午前１１時半頃、秋田市八橋大沼町の民家敷地内にクマ（体長約１メートル）がいるのを、近くに住む３０歳代男性が目撃し、１１０番した。クマはその場にとどまっていたが、県職員が吹き矢で麻酔をかけて捕獲し、電気ショックで駆除した。現場は秋田県庁から北西に約１・５キロ・メートルの住宅が密集する市街地。