俳優の三浦翔平さん（37）が2025年11月17日、自身のインスタグラムを更新。ベンチプレスで100キロのバーベルを持ち上げるまでの経過を記録したトレーニング動画を披露した。「めでたく上がりました！！」三浦さんは、「先日ですが、『年内までに100キロあげる』を、目標に掲げ、めでたく上がりました！！」といい、バーベルを持ち上げるベンチプレス中の姿を投稿。「サポートしてくれたジムの皆さん、小さい筋トレニキ、ありがとう