俳優の三浦翔平さん（37）が2025年11月17日、自身のインスタグラムを更新。ベンチプレスで100キロのバーベルを持ち上げるまでの経過を記録したトレーニング動画を披露した。

「めでたく上がりました！！」

三浦さんは、「先日ですが、『年内までに100キロあげる』を、目標に掲げ、めでたく上がりました！！」といい、バーベルを持ち上げるベンチプレス中の姿を投稿。「サポートしてくれたジムの皆さん、小さい筋トレニキ、ありがとうございました」と感謝を伝えていた。

また、「自分が決めた事を、やり遂げる。ただそれだけ」「もう無理と思ったところから、人間、気合い入れればなんでもできる！！」とし、最後に「さて、次は何しよーかな」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された動画では、黒いキャップをかぶり、黒いTシャツを着用。テーピングをする様子やバーベルを持ち上げる姿を披露。ベンチプレスで大台の100キロを達成した様子を披露していた。

この投稿には、「すごすぎます！！」「相変わらずかっこいい」「イケメンすぎます」「これ以上かっこよくなってどうするんですか」「ムキムキ！」といったコメントが寄せられていた。